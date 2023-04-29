السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير صبرى: يجب الاستفادة من برنامج الدعم والعمل على فتح أسواق

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للعاشر من رمضان والعبور، وزيارته لمجموعة من المصانع والاستثمارات الأجنبية على أرض مصر، كانت موفقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أن هناك مجموعة من الرسائل التي يحتاج أن يسمعها مجتمع المال والأعمال والمهتمين بالاستثمار الخاص، من رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هناك رسائل طمأنة رغم كل التشكيك وكل الكلام غير الدقيق عن التزاماتنا في سداد أي ديون، أو فوائد مستحقة، أكد على أن الدولة ملتزمة، ولا توجد لديها مشكلة في المدى القريب والمتوسط، بل بالعكس نحن في وضع جيد جدًا.

وأوضح أن الشيء المهم هو موضوع دعم الصادرات الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، وأنه زاد بنسبة 360%، وصل إلى 30 مليارًا، وكانت الفكرة هي تأخير الصرف، حيث إن المصدر عندما تأتيه الأموال متأخرة فترة كبيرة يكون مدلولها ومردودها عليه ليس جيدًا، ويقللون في الكشف له، واليوم أعلن رئيس الوزراء عن أن الحد الأقصى 3 أشهر، وهو شيء مبشر ومطمئن.

وأكد، أنه من المفترض أن نصل إلى 65 مليار دولار صادرات مصرية، حيث لا بد من الاستفادة من برنامج الدعم والعمل على فتح أسواق وزيادة الصادرات المصرية.

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