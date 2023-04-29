السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مشارى الذايدى يكتب: كليوباترا السوداء

مشارى الذايدى
مشارى الذايدى

هل يحقُّ لصناع الأفلام والمسلسلات العبث بالتاريخ المعروف وتصريفه كيفما أرادت رغباتهم الأيديولوجية والسياسية؟

مؤخرًا ثار الجدل حول عمل «وثائقى» تعتزم منصة نتفليكس صناعتَه عن الملكة المصرية القديمة والشهيرة «كليوباترا»، ومن خلال الصور التى ظهرت عنه تبدو الملكة المصرية ذات ملامح وبشرة إفريقية سمراء.

«نتفليكس» أعلنت عن سلسلتها من الأعمال الوثائقية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة يوم ١٠ مايو المقبل.

العمل يقف خلفَه نشطاء وناشطات من الحركة الأمريكية السوداء، فى سياق كبير من توجّه ثقافى فنى ينتظم المجال الأمريكى والغربى كله، فى التعنصر المضاد لصالح السود، وتزييف التاريخ والعبث به «تسويد» التاريخ.

حول مسلسل كليوباترا الأخير قال مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّ ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفًا للتاريخ المصرى ومغالطة تاريخية صارخة، لا سيما أن العمل مصنف كوثائقى وليس عملًا دراميًا.

كما قال وزيرى إن جميع هذه التماثيل تظهر الملامح الهلينستية اليونانية للملكة كليوباترا، من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفتين الرقيقتين.

د. ناصر مكاوى، رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، قال أيضًا إنَّ ظهور كليوباترا فى هذا العمل بهذه الهيئة يتنافى مع أبسط الحقائق التاريخية، وكتابات المؤرخين أمثال: بلوتارخوس وديوكاسيوس الذين سجلوا أحداث التاريخ الرومانى فى مصر فى عهد الملكة كليوباترا، والذين أكدوا أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون، وأنَّها ذات أصول مقدونية خالصة. من الممكن قبول هذا العبث فقط فى حالة واحدة أو حالتين، هما التناول الكوميدى أو تقديمها على طريقة التاريخ المتخيل، بشرط الوضوح مع المشاهدين فى ذلك، أما ما عدا ذلك فهو عبث وسفه أيديولوجى بصورة فنية.

هل يحق للآخرين مثلًا تقديم أفلام عن نيلسون مانديلا أو محمد على كلاى بشخصيات ذات بشرة بيضاء، مثلًا براد بيت يمثل دور مانديلا؟!

إلى أين يمكن أن تصل سفن هذا الهراء العالمى؟

نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية

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