السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بأقراص مخدرة فى الجيزة

حبس
حبس

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الجيزة، وطلبت النيابة اعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدًا لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

عقب إعداد كمين للمتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وإحباط محاولته ترويجها بين عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات تمهيدًا لترويجها، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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