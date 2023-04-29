"إيجالو" يقود هجوم الهلال أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري الأبطال

أعلن الأرجنتيني أوديون إيجالو، المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة والنصف مساءً، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وسيقود النيجيري أوديون إيجالو، هجوم الهلال، في مباراة اليوم إلى جانب كل من سالم الدوسري، والبرازيلي ميشايل ديلجادو، والمالي موسى ماريجا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا

خط الهجوم: أوديون إيجالو

بينما جاءت دكة بدلاء الهلال، على النحو التالي:

حبيب الوطيان، أحمد الجبيع، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيغ، مصعب الجوير، صالح الشهري، عبدالله الحمدان

وكان الهلال، قد استهل مشواره في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2022، بالفوز على شباب الأهلي، بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 16 ثم حقق ممثل الكرة السعودية، انتصارًا صعبًا على فولاد الإيراني، بهدف دون رد، في ربع النهائي، قبل أن يكتسح "الزعيم" نظيره الدحيل القطري، بسبعة أهداف نظيفة، في نصف النهائي.

ومن المقرر، أن تقام مباراة إياب الدور النهائي، يوم السادس من مايو المقبل، على ملعب (سايتاما).