"المرضى بحاجة لي"..القرموطي: طبيب مصري رفض العودة من السودان رغم المعارك

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن حكاية إنسانية لمصري يقيم في الدولة السودانية الشقيقة.

وقال القرموطي خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية CBC، مساء اليوم السبت، إن هناك طبيب مصر قرر البقاء في السودان لمساعدة السودانيين في محنتهم.

وأضاف أن الطبيب المصري رفض العودة من السودان رغم المعارك الدائرة بين طرفي الصراع، موضحاً أن الطبيب أكد أن المرضي في السوادن بحاجة له.

وتابع: "حضرتك متجيبش فيديو لحد بيحاول يسخن الموضوع بين مصر والسودان، لا أجيب الحاجة الإيجابية واقول للدكتور ده شكراً واي كلمة تتقال من هنا أو من هنا لا نلتفت لها، لأن العلاقة بينا من الأول إن مصر والسودان كانوا دولة واحدة".

وأكد، أن قيادة الدولة المصرية لمشكلة السودان شرف، وأن مصر لا تطمح لأي مطامع في السودان.