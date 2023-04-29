السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

حادث سير
حادث سير

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي في مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي في المسافة الواقعة بين قريتي الشروق وسدمنت الجبل في مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لقربها من مكان الحادث، وذلك لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم:" عبداللطيف. أ. ص أ" 60 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وحالة إغماء، ونجله "عبدالرحمن" 13 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"محمود. س. ع" 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، بالإضافة إلى اشتباه كسر بالحوض، جميعهم يقيمون مركز الفشن ببني سويف.

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