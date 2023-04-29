السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيقات تكشف حيلة عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس المتهمين في واقعة سرقة مواطن، يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» في أحد شوارع قسم شرطة الأزبكية، كما أمرت النيابة ضباط المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات، أن الواقعة بدأت عقب رصد منشور على موقع «فيسبوك»، يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة في القبض على المتهمين بالأزبكية.

وتعود الواقعة، عندما تم تداول منشور مدعوم بالصور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول، عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية».

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وبسؤاله أقر بأنه تعرض لواقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص به من قِبل شخصين، يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبإجراء التحريات، تبين أنهما شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، وأمكن ضبطهما، وكذلك ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما «سيئ النية»، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، أمكن ضبطه، كما اعترف بإرتكاب واقع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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