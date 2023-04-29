"أمن قومي مجتمعي".. مروة النجار: التعليم له دور كبير في الجمهورية الجديدة

قالت مروة النجار مسئولة ملف التعليم ما قبل الجامعي - وأمينة التعليم بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب عمل بشكل مكثف على ملف التعليم، خاصة وأنه من أهم الملفات التي يناقشها المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.

وأضافت خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة الدستور، بحضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية الممثلة للتيار الإصلاحي الحر، للحديث عن رؤية أحزاب التيار فيما يخص قضايا المحور المجتمعي، أن التعليم له دور كبير في الجمهورية الجديدة، كما يمثل أمن قومي مجتمعي.

وتابعت: “الطالب يظل في المدارس 14 سنة، تستطيع فيه المدارس أن تزرع فيه قيم المواطنة وسياسات الدولة”.

وواصلت: “درسنا تجارب دولية ناجحة كفلندا التي أخذت استراتيجات الدولة ووضعتها في مناهج الدراسة وبنت في الطالب العقل التجاري الإنتاجي”.

وتواصل مؤسسة "الدستور" بقيادة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها حول آخر استعدادات الأحزاب السياسية للحوار الوطني، والمقرر انطلاقه رسميا بعقد الجلسة الافتتاحية الأربعاء المقبل ٣ مايو.



واستضافت مؤسسة "الدستور" اليوم السبت، عددا من القيادات الحزبية والسياسية الممثلة للتيار الإصلاحي الحر، والذي يضم ٤ أحزاب سياسية هي حزب الجيل الديمقراطي، الإصلاح والنهضة، الاتحاد، ومصر القومي، للحديث عن رؤية أحزاب التيار فيما يخص قضايا المحور المجتمعي.



وشارك في الندوة من قيادات حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي رئيس الحزب، والدكتور أحمد محسن أمين التنظيم، الدكتور فتوح خليل، رئيس لجنة التعليم والعميد السابق لكلية الآداب، والدكتور هشام الجندي رئيس لجنة الرياضة رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتورة منى مارية.



ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز رئيس الحزب، وأحمد عمرو الأمين العام للحزب، ومصطفى كريم، ومروة النجار مسئولة ملف التعليم ما قبل الجامعي - أمينة التعليم بالحزب، وعبد الحميد أسامة الأمين المساعد اللجنة الاجتماعية بحزب الاصلاح والنهضة.



ومن قيادات حزب مصر القومي المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر.



ومن قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب، وهيكل محمد حسن، وعماد سلامة عبدالرحمن.

