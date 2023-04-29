وائل السمرى: برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطنى فكرة إيجابية

كشف الكاتب الصحفي وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، عن أهمية الربط مابين المحور السياسي والاقتصادي في جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن فكرة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية أحد أهم محاور الحوار الوطنى إيجابية وتعطى فرصة لإعطاء أعضاء الحوار الوطنى فرصة فى بحث كل السبل الممكنة من أجل التخفيف على المواطنين وإيصال الدعم لمستحقيه.

وأضاف ما قامت به الدولة المصرية فى هذا الجانب يطمح فى أن يكون منطلق كبير نرى من خلاله ما يمكن أن يضاف من أفكار وبرامج ومبادرات كى نستكمل طرق الحماية للمواطنين.

ولفت إلى أنه إذا خلصت النوايا وصدقت القلوب وتوحدت الأهداف حول المصلحة الوطنية والشعب المصرى فوق كل اعتبار وتوجه سيلتف الجميع حول مائدة واحدة لحماية مصر من التقلبات الموجودة فى العالم والداخل، موضحا أن الدعوة للحوار الوطنى هدفها الأساسى جلب المخلصين من كل مكان كى نتفق حول إعلاء كلمة الوطن.

وأكد أن الدولة قدمت أساس متين وابتكرت حلول كبيرة نستطيع أن ننطلق من خلالها ومنها برامج الحماية المجتمعية التى لا تعد ولا تحصى.