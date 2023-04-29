السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اجتماع طارئ لشعبة الذهب غدًا لبحث مبادرة ضبط الأسواق

الذهب
الذهب

تعقد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالاتحاد  العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد، اجتماعًا طارئًا لمجلس الإدارة غدًا الأحد لمناقشة آخر المستجدات بالأسواق وبحث مبادرة الشعبة لضبط الأسعار وإعداد مذكرة نهائية بالتوصيات ورفعها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ اللازم. 

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة، إن أسعار الذهب وصلت إلى أرقام غير مسبوقة؛ ورصدت الشعبة تداول أسعار مرتفعة بشكل غير مبرَّر نتيجة موجة شرائية متزايدة بغرض التحوط باعتبار الذهب الوعاء الآمن والمتاح للحفاظ على قيمة العملة.

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