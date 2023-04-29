"القاهرة الإخبارية" تبرز أهم نقاط بيان الجيش السوداني: المعركة ستنتهي قريبا

أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، أهم النقاط التي ركز عليها الجيش السوداني، في بيانه اليوم والتي تدور حول أن التآمر كان كبيرًا على السودان من جهات بالداخل والخارج، و أن قواته تعمل وفقًا لما هو مخطط لها.

المعركة وحدت الشعب السوداني

وأضاف الجيش السوداني، أن المعركة وحدت الشعب السوداني وقواته المسلحة، وأنه يتم العمل على تهيئة الأوضاع لعودة الحياة الطبيعية.

كما أكد أنه أحبط محاولة المليشيا للاستيلاء على الحكم، مشيرًا إلى أن المعركة ستنتهي قريبًا بالنصر لصالح بقاء الدولة.

وأوضح الجيش في بيانه أن كل المناورات كان هدفها تدمير الجيش السوداني، ولكنه لن يتنازل عن هدف المحافظة على كيان الدولة، مؤكدًا أنه ستكتمل حلقات النصر قريبًا.