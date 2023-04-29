إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بدون لوحات بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية أمام المدافن الجديدة بالمنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، تتضمن انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام المدافن الجديدة بمجلس قروي نزلة حسين.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: محمد عصام 15 عاما، محمد أحمد 15 عاما، محمد عبد الرحمن 10 أعوام، صفاء محمد 19 عاما، سحر علي 48 عاما، جميعهم يقيمون بقرية منشية سوادة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، عدا المصاب الثالث يعاني من غيبوبة تامة، وتم حجزه بقسم العناية المركزة.

تم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.