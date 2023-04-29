حبس شخصين بتهمة قتل جارهما 4 أيام على ذمة التحقيق بطنطا

أمرت جهات التحقيق بالغربية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة، مقتل شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما، بقرية شبرا النملة مركز طنطا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "هاني-ا" وتم نقله لمشرحة المستشفى العام وضبط أطراف الواقعة، وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.