السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة قتل جارهما 4 أيام على ذمة التحقيق بطنطا

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالغربية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة، مقتل شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما،  بقرية شبرا النملة مركز طنطا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "هاني-ا" وتم نقله لمشرحة المستشفى العام وضبط أطراف الواقعة، وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

اجتماع طارئ لشعبة الذهب غدًا لبحث مبادرة ضبط الأسواق

نداء للمصريين بمحيط قاعدة «وادى سيدنا» فى السودان: «غادروا فى أقرب فرصة»

سيدة تطلب الطلاق من زوجها بحلوان: «مريض نفسى»

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

سارة شريف

رجل الهدوء

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين