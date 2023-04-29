السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكولومبي فريدي هيريرا يصل القاهرة للانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك

الكولومبي فريدي
الكولومبي فريدي هيريرا

وصل الكولومبي فريدي هيريرا إلى القاهرة في الساعات الماضية للانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.

وتأخر انضمام المعاون إلى الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة بعدما فشل أوسوريو في التوصل لاتفاق مع مساعد واعتذار البعض بجانب المفاضلة بين آخرين قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على انضمام فردي هيريرا إلى الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

عمله الأساسي يكمن في الإشراف على تحليل الأداء، بجانب تطوير اللاعبين من خلال تحليل أدائهم وكذلك العمل معهم في التدريبات بالشكل الأمثل.

وكان الزمالك قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري.

وسجل هدف الزمالك الوحيد في تلك المواجهة التونسي سيف الدين الجزيري.

ويتواجد في الجهاز المعاون لأوسوريو كل من مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي إلى جانب محمد عبد المنصف كمدرب حراس وعبد الواحد السيد كمدير للكرة.

الكولومبي فريدي هيريرا فريدي هيريرا خوان كارلوس أوسوريو كارلوس أوسوريو الجهاز الفني للزمالك

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