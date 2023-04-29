السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير لمعرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023.

يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية للحصول على الرابط.

ويرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023، وخطوات الحصول على جواب المعاقين لاستيراد السيارات 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

يبحث قطاع عريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة لكي يتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة، الأمر الذي قد لا يحتاج منك سوى اتباع الكثير من الخطوات التي نتطرق إليها بالسطور التالية.

وأتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع لوزارة الصحة والسكان، لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارة المجهزة للمعاقين (من هنـا).

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023

خطوات الحصول على جواب المعاقين لاستيراد السيارات 2023

1- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

2- يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

3 - البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون.

4 - اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب ...... ).

5 - إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

6 - اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

7 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.

8 - اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه).

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