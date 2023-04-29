السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق أمام هيئة النظافة بالدقى

حريق أمام هيئة النظافة
حريق أمام هيئة النظافة بالدقي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع داخل شقة سكنية أمام هيئة النظافة بالدقي، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بالدقي.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع داخل شقة سكنية ش السودان، أمام هيئة النظافة بالدقي.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المنازل المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية حريق هيئة النظافة بالدقي

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