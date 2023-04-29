السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتفاق عراقى- تونسى على تفعيل النشاط السياحى بين البلدين

ارشيفية
ارشيفية

 بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، مع نظيره وزير السياحة التونسي محمد المعز بالحسين، تنشيط القطاع السياحي وتسهيل حركة النقل بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الثقافة العراقية، اليوم، أن الوفد الثقافي العراقي شارك في معرض تونس الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة.

وأشار إلى أن الوفد العراقي أجرى لقاءات ونشاطات تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون المشترك مع تونس، ولاسيما في مجال السياحة.

وأضاف البيان أن مشاركة العراق تأتي لتعزيز حضوره الثقافي في المحافل العربية والدولية لدورها المهم في تعريف العالم بالحركة الثقافية العراقية ونتاجاتها المتنوعة.

وتابع: وفي هذا الإطار التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني بوزير السياحة التونسي محمد المعز بالحسين، حيث تضمن اللقاء بحث السبل الكفيلة لتطوير القطاع السياحي في كلا البلدين من خلال تنظيم المجاميع السياحية لزيارة الأماكن الأثرية والتراثية والدينية التي يزخر بها العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار تفعيل النقل الجوي لما له من أهمية في تفعيل السياحة وضغط النفقات على السائح.

من جانبه أشار وزير السياحة التونسي إلى أهمية السياحة في تحقيق الانفتاح الفكري والاجتماعي للشعوب.

واتفق الجانبان على إقامة ورش عمل متبادلة تشترك فيها الشركات السياحية وشركات الطيران تبدأ أولى تلك الورش في تونس في شهر حزيران المقبل وبعدها بستة أشهر دورة أخرى في بغداد.

 

العراق تونس وزارة الثقافة العراقية معرض تونس الدولي للكتاب مجال السياحة

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