مصدر بالأهلى لـ"الدستور": الخطيب طالب اللاعبين بالفوز على الرجاء وإسعاد الجماهير

أجرى محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع محمد الغزاوي رئيس البعثة في المغرب من أجل توصيل رسالة دعم ومساندة للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب طالب لاعبي الفريق بالاستمرار في خوض أي مباراة بنفس الروح العالية التي يؤدي بها الفريق كل المباريات والأداء القوي في مواجهة المنافسين، والإصرار الدائم على إحراز الفوز، وهو ما يعكس شخصية مَن يمثل الأهلي الذي لا يشبع من تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي شدد خلال رسالته على ضرورة التكاتف بين اللاعبين والجهاز الفني والتركيز وبذل أقصى جهد لإسعاد جماهير الأهلي، خاصة أن الفريق سيخوض تحديات صعبة على المستويين المحلي والقاري خلال الفترة المقبلة، ولا بد أن يكون جاهزاً لتلك التحديات في ظل الدعم اللا محدود من قبل الجماهير ومجلس الإدارة لهم.