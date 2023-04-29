إرادة جيل: الحوار الوطني دعوة مخلصة لمشاركة القوى السياسية والأحزاب في البناء والتنمية

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الحوار الوطنى دعوة مخلصة لمشاركة جميع القوى السياسية والأحزاب وممثلى الشعب المصرى فى البناء والتنمية من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف "مطر" فى بيان اليوم: "فكرة الحوار فى حد ذاتها فكرة جديرة بالمشاركة خاصة أن أى حوار عبارة عن مناقشة واسعة وطرح جميع الآراء لاختيار الآراء الأفضل والأقوى والذى يقبل التطبيق على أرض الواقع" مضيفا: "الحوار الوطنى هو حل لجميع المشكلات التى تواجه المجتمع".

وشدد "مطر" على ضرورة مشاركة الجميع فى الحوار الوطنى وطرح الآراء بكل صراحة، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هو حوار من أجل مصر ولمصر.

وأوضح مطر أن الحوار الوطنى حالة سياسية غير مسبوقة، والفضل فيها للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دعا إلى إجراء الحوار الوطنى به ويتابع مخرجاته وتوصياته.