قبل القمة المرتقبة.. ماذا قدّم محمد صلاح أمام توتنهام؟

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لخوض مباراة هامة أمام توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام توتنهام هوتسبير؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام توتنهام هوتسبير، قبل القمة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- خاض محمد صلاح 17 مباراة من قبل أمام توتنهام هوتسبير بقميص أندية ليفربول، تشيلسي، فيورنتينا الإيطالي وبازل السويسري.

- وكانت في المباريات بواقع مباراة في دوري أبطال أوروبا، وأربع مباريات في الدوري الأوروبي، و12 مباراة في الدوري الإنجليزي.

- وجاءت مواجهة دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية لموسم 2018-2019، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، من بينهم هدفًا لـ محمد صلاح، ليتوّج بلقب التشامبيونزليج.

- وقاد محمد صلاح الأندية التي لعب بقميصها نحو الفوز في 10 مباريات، و5 تعادلات، بينما تلقى هزيمتين فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 10 أهداف، وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

- وعلى مستوى فريق ليفربول، فإن محمد صلاح خاض 12 مباراة بقميص الريدز أمام توتنهام، آخرها مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "توتنهام" في الموسم الحالي، وقد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، خلف توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 54 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط.