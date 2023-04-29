السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيب نفسى: ممارسة الرياضة تُزيد السعادة وتُحسن الصحة العقلية

جريدة الدستور

كشف الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، كيف تسهم الرياضة في تحسين الصحة النفسية والعقيلة عند الإنسان، مشيرًا إلى أن الرياضة تساعد في إفراز هرمون السعادة وعلاج الاكتئاب.

وقال أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، إن العقل السليم في الجسم السليم، موضحًا أن هذا يكون عن طريق ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وأضاف أن الرياضة مفيدة جدًا لعضلة القلب، حيث تحسن من عمل القلب وتجعله يوصل كمية كافية من الدم إلى المخ، وهذا ينعكس بشكل كبير على زيادة قدرتنا على التركيز والتفاعل مع الحياة والتعاون مع الآخرين.

الرياضة تجعل الشخص قادرًا على تحمل ضغوط الحياة والتكيف مع المشكلات

وتابع: "الدراسات أثبتت مؤخرًا أن ممارسة الرياضة، مثل المشي أو الجري الخفيف أو ركوب العجل، لمدة 5 أيام في الأسبوع حوالي نصف ساعة يوميًا يؤدي إلى زيادة إفراز بعض المواد الكميائية في المخ أهمها هرمون السعادة، كما أن الرياضة تجعل الشخص قادرًا على تحمل ضغوط الحياة والمرونة والتكيف مع المشكلات".

وأشار إلى أن هناك دراسة تقول إن ممارسة الرياضة بانتظام تعمل عمل العلاج النفسي في حالات الإصابة بالاكتئاب المتوسط.

ممارسة الرياضة الصحة النفسية تحسين الصحة النفسية 8 الصبح DMC الرياضة الدكتور هشام رامي

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