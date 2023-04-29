السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميتلاند الدنماركى يُعلن غياب إمام عاشور حتى نهاية الموسم

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، غياب نجمنا المصري حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023؛ بسبب الإصابة.

ميتلاند الدنماركى يعلن غياب إمام عاشور حتى نهاية الموسم

وأصدر النادي الدنماركي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله غياب إمام عاشور عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023؛ بسبب معاناته من الإصابة، وعودته إلى مصر.

وأكد نادي ميتلاند في بيانه، أن إمام عاشور عاد إلى مصر ليتلقى العلاج ويبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا.

ولم يوضح نادي ميتلاند الدنماركي طبيعة إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكأس ضد فايبورج، والتي اضطر للخروج منها.

ولكن التقارير الصحفية قد أشارت، خلال الساعات الماضية، إلى أن إمام عاشور تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

المدير الرياضى لفريق ميتلاند يتحدث عن إصابة إمام عاشور

من جانبه، قال سفيند جرافيرسين، المدير الرياضي لفريق ميتلاند:"نحن نتأسف للغاية لعدم قدرة مشاركة إمام عاشور في مباريات الفريق، وغيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة".

وأضاف:"الجميع يشعر بالضيق، ولم نرغب في إنهاء الموسم بذلك الشكل، ولكن نتمنى له التوفيق وأن يتعافى قريبًا".

وأوضح:"وفقًا لرؤية الجهاز الطبي، نرى أنه من الأفضل عودة إمام عاشور إلى بلده لتلقي العلاج تحت إشراف طبيب المنتخب المصري".

واختتم المدير الرياضي للنادي الدنماركي حديثه:"من الأفضل أن يتواجد اللاعب في بيئة آمنة بالقرب من عائلته".

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي في شهر يناير، قادمًا من الزمالك.

وخاض إمام عاشور 7 مباريات مع فريق ميتلاند الدنماركي، ونجح خلال المواجهات السبع في صناعة هدفين لزملائه.

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