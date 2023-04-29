السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: بدء جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى بناء مستقبل الوطن

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

قالت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، يكتسب أهمية بالغة وذلك من حيث التوقيت ومشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية فيها، لافتة إلى أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأتي وسط  تحديات كبيرة على الساحة، وستكون هذه التحديات على مائدة الحوار.

وأضافت السيد، في بيان لها، أن الحوار الوطني يعد تدشينًا لمرحلة جديدة تقودنا نحو الجمهورية الجديدة، ففي هذه المرحلة تتم المناقشة والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار من أجل الخروج بنتائج إيجابية تمكنا من تجاوز الأزمات الراهنة.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني الأربعاء المقبل تؤكد جدية الحوار والعزم على مواصلته في ضوء كل التحديات التي تحيط بالمنطقة من أزمات وصراعات بالجملة، كما أنها خطوة مهمة في بناء مستقبل الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الأزمات سيكون لها نصيب من العرض والمناقشة في الجلسات التي ستعقد.

وتابعت: "الحوار الوطني لا يمكن لأحد أن يغفل دوره، فأهميته تكمن في فتح ملفات وقضايا هامة"، مشيدة بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث يستمع لكل وجهات النظر ويحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع من أجل الخروج بمخرجات إيجابية وذات تأثير لحل مشكلات وقضايا عديدة".

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