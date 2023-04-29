السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فى اليوم البيطري العالمي.. فوائد الزيارات البيطرية المنتظمة للكلاب والقطط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتم الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري 2023 في 29 أبريل من هذا العام، يتم الاحتفال بهذا اليوم من كل عام في يوم السبت الأخير من شهر أبريل للاحتفال بالأطباء البيطريين وتقديرهم من قبل الأطباء البيطريين المحترفين في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لموقع hindustantimes موضوع اليوم العالمي للطب البيطري هذا العام هو "تعزيز التنوع والمساواة والشمول في مهنة الطب البيطري" للدعوة إلى الإنصاف والمساواة في الجهود من قبل الخبراء البيطريين والمنظمات، ويمكن أن يؤدي امتلاك حيوانات أليفة في المنزل إلى إحداث عجائب للصحة العقلية، لأن حبهم غير المشروط يخفف من الشعور بالوحدة ويخفف من التوتر والقلق، حيث أن الزيارات البيطرية المنتظمة مهمة لرفاهية حيوانك الأليف في كل مرحلة من مراحل حياته، ويمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر للأمراض إلى تحسين عمرهم ومساعدتهم على عيش حياة أفضل.

الكشف المبكر عن المشاكل الصحية

يمكن أن تساعد الرعاية البيطرية المنتظمة في تحديد المشكلات الصحية في وقت مبكر قبل أن تصبح أكثر حدة وتكلفة العلاج. أثناء الفحص الطبي، قد يقوم الطبيب البيطري بإجراء فحص جسدي، أو أخذ عينات دم، أو إجراء اختبارات أخرى لتحديد أي مشكلات صحية أساسية، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في منع المشكلات الصحية الخطيرة وإنقاذ حياة الحيوان.

من خلال تلقي رعاية بيطرية منتظمة، من المرجح أن تعيش الكلاب والقطط حياة أطول وأكثر صحة، يمكن أن تساعد الرعاية الوقائية والكشف المبكر عن المشاكل الصحية في منع أو إدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمر الحيوان.

سلوك أفضل

الحيوانات التي تتلقى رعاية بيطرية منتظمة هي أيضًا أكثر عرضة لتحسن سلوكها. يعتبر الحيوان الأليف الصحي حيوانًا أليفًا سعيدًا، وعندما تكون الحيوانات الأليفة بصحة جيدة، فمن غير المرجح أن تظهر سلوكيات سلبية مثل العدوانية أو التدمير أو النباح المفرط.

تحسين نوعية الحياة

أخيرًا، يمكن للرعاية البيطرية المنتظمة أن تحسن بشكل كبير نوعية حياة الكلاب والقطط من خلال ضمان صحتهم وسعادتهم  يمكن للحيوانات الأليفة الاستمتاع بنوعية حياة أفضل، والتي تشمل المزيد من وقت اللعب، والتنشئة الاجتماعية الأفضل والسعادة الشاملة.

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