السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 12 سفينة، وتم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 شاحنة و76 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و460 شاحنة و57 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع و194 شاحنة و19 سيارة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال 3 سفن وهي السفينة SCORPIO HONOR قادمة فارغة من جدة لشحن فوسفات، والسفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2، بينما غادر الميناء السفينة دليلة.

وتابع البيان أن ميناء نويبع تداول به 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا، موضحا أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 2070 راكبا بموانيها.

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