السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع كاتب مدرسة صعقا بالكهرباء أثناء توصيل ماكينة لحام بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية جثمان كاتب مدرسة لقي مصرعه عقب تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء توصيل ماكينة لحام داخل منزله، وحاول فريق طبي مساعدته ولكن فشلت محاولات إنقاذ حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا بقيادة الرائد محمد جمال رئيس المباحث للتحقيق في الواقعة، حيث تبين له مصرع كاتب مدرسة يبلغ من العمر 42 عاما، داخل منزله صعقا بالكهرباء، وبسؤال أسرته أكدوا وفاته أثناء محاولته توصيل فيشة ماكينة لحام عن طريق الخطأ وبذلك تم نفي الشبهة الجنائية عن الحادث.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة لواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع كاتب مدرسة صعقا بالكهرباء بإحدى قرى المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وحمل رقم 3217 إداري مركز قويسنا لسنة 2023، وذلك بعد سؤال شهود العيان من  أسرة المتوفي الذين أكدوا عدم و جود شبهة جنائية في الواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث والتي قررت دفن الجثمان وتسليمه لأسرته لدفنه بمقابر العائله بعد معاينة الطب الشرعي. 

إتخاذ الإجراءات القانونية التحقيقات الإجراءات استقبلت الشبهة الجنائية الطب الشرع القانونية اللواء حازم سامي العامة العائلة

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