السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الرجاء المغربي، على إستاد "المركب الرياضي محمد الخامس" في "الدار البيضاء" بالمغرب، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على إستاد "القاهرة الدولي" في مصر، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي – محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا. 

الليلة.. الأهلى يواجه الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

مشوار الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة.

بينما تأهل الرجاء المغربي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

ومن المنتظر أن يواجه المتأهل من مباراة الأهلي والرجاء نظيره الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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