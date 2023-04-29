السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بالمطرية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة، مقتول بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وكشفت التحريات، عن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

جنايات القاهرة قتل شاب أرض الليمون بالمطرية

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