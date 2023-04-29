في شهر التوعية بالولادة القيصيرية.. مفاهيم وخرافات شائعة حولها

يعد شهر أبريل هو شهر التوعية القيصرية، ويهدف إلى نشر الوعي حول الفوائد والمخاطر المرتبطة بالولادة القيصرية، بينما أصبحت الأقسام C شائعة بشكل متزايد، لا تزال هناك العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة المحيطة بها، يمكن أن يساعد فهم الحقائق حول الأقسام C في مساعدة الأمهات الحوامل على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل القلق والخوف غير الضروريين بشأن عملية الولادة.

من المهم ملاحظة أن كل ولادة فريدة من نوعها، ويجب اتخاذ قرار إجراء قسم قيصري بالتشاور مع مقدم رعاية صحية مؤهل . تهدف هذه المقالة إلى فضح بعض الخرافات الأكثر شيوعًا حول القسم C وتقديم معلومات دقيقة حول الإجراء.

شاركت الدكتورة فانشيكا جوبتا أدوكيا، أخصائية الحمل والولادة والرضاعة بعضًا من الخرافات والمفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول الولادة القيصرية.

1. الولادة القيصرية هي الطريقة الأسهل للخروج : يمكن أن تتراوح الأسباب المحتملة للولادة القيصرية من سوء وضع الجنين إلى المشيمة المنزاحة (المشيمة التي تغطي عنق الرحم)، في كثير من الأحيان ، يمكن أن تؤدي عمليات الحمل المتعددة أو حلقات الحبل المشدودة حول عنق الطفل أيضًا إلى تحويل الولادة إلى عملية قيصرية، قد تكون العمليات الجراحية الطارئة ضرورية في حالة فشل المخاض في التقدم مع تذبذب معدل ضربات قلب الطفل أو إذا كان هناك عدم تناسق رأسي حوضي غير مشخص (رأس الطفل أكبر من حوض الأم).

2. الولادة القيصرية الأولى لا يسمح بعدها ولادة طبيعية: الصحيح أن الولادة المهبلية بعد ولادة قيصرية ممكنة ، بشرط أن يكون الشق في الولادة القيصيرية السابق عرضيًا منخفضًا بدون أي ندوب أخرى في الرحم، بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بفجوة لا تقل عن 18 شهرًا بين كلتا الولادات مع عدم وجود مضاعفات في الحمل .

3. الولادة القيصرية لن تسمح بالرضاعة الطبيعية: في حين أن تأثير التخدير يمكن أن يتسبب في أن يكون الحليب أبطأ بعد الولادة القيصرية، فإن الحقيقة هي أنه بمجرد انفصال المشيمة عن جدار الرحم، يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى ارتفاع مستويات البرولاكتين، مما يؤدي إلى ظهور الحليب، للإنتاج لذلك من الضروري التحلي بالصبر، وتقديم الثدي للطفل على فترات منتظمة لتلبية مبدأ الرضاعة الطبيعية للطلب والعرض ورؤية سحر جسمك يعمل بشكل طبيعي.

4. التخدير النخاعي أثناء الولادة القيصرية يسبب آلام الظهر: يُعتقد بشكل عام أن استخدام التخدير النخاعي أثناء الولادة القيصرية هو سبب دائم لآلام الظهر لدى الأمهات مدى الحياة، من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الإبرة المستخدمة في التخدير رفيعة ويتم إجراء العملية بواسطة متخصص ماهر. على الرغم من أن آلام الظهر بعد الولادة شائعة ، إلا أن السبب هو ضعف وضعية ما بعد الولادة ، وعدم التوازن الهرموني الذي يؤدي إلى ارتخاء الأربطة وتقليل الحركة مما يؤدي إلى تصلب الظهر.

5. يكون نزيف ما بعد الولادة أقل بعد الولادة القيصرية: يأتي نزيف ما بعد الولادة من الموضع الذي كانت فيه المشيمة مرتبطة سابقًا. هذه المنطقة هي الآن جرح يلتئم بحجم طبق العشاء الذي يحتاج إلى نفس القدر من الوقت وعملية الشفاء مثل الولادة المهبلية. ومن ثم فإن النزيف من تجويف الرحم سيحدث بغض النظر عن طريقة الولادة.