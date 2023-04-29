وزير الرى: إنشاء حائط بحرى بطول 280 مترًا لحماية قلعة "قايتباى"

أعلن الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه فى مدينة الإسكندرية ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية، والذى نتج عنه حماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة التي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى.

إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ مترًا ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري

وأوضح الدكتور هانى سويلم أن المشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ مترًا ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري بالبلوكات الخرسانية وإنشاء هامة من الخرسانة العادية أعلى البلوكات وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول ٢١٥ مترًا وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار.

قلعة قايتباى تعد أثرًا تاريخيًا هامًا وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية

كما أوضح وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، أن مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى أوشك على الانتهاء، حيث تُعد قلعة قايتباى أثرًا تاريخيًا هامًا وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية، مشيرًًا إلى أن المشروع يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقامة عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل للشباب مع الحفاظ على الآثار الغارقة بالمنطقة والتي لا تقدر بثمن.

كذلك، يتضمن المشروع إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ مترًا، وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر، ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ مترًًا وبسمك ٦٠ سم، ولسان حجري بطول ٣٠ مترًا، ذلك علاوة على تغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + ٢.٠٠ متر.