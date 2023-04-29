السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| مواعيد عرض البث الثاني لـ"رسالة الإمام" و"الصحة العالمية" تحذر من 15 دواء كحة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي ترصدها "الدستور" من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

مواعيد عرض البث الثانى لمسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى والقنوات الناقلة

رسالة الإمام

تنطلق أولى حلقات مسلسل “رسالة الإمام” بطولة الفنان خالد النبوي، السيت على شاشة قناة on، وهو العرض الثاني له بعد عرضه خلال موسم رمضان الماضي.

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الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الرجاء

مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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منه فضالي تكشف عن أصعب مشاهدها في "جعفر العمدة"

منه فضالى

قالت الفنانة منه فضالي إن كواليس العمل في مسلسل "جعفر العمدة" كانت شيقة بصورة كبيرة،  خاصة أن نجوم العمل أصدقاء على أرض الواقع.

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"الصحة العالمية" تحذر من 15 دواء كحة مميت بالأسواق.. وهذا وضع مصر

دواء كحة

ضجة واسعة أثيرت بعد تحذير أصدرته منظمة الصحة العالمية في الأيام الأخيرة تطالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من أدوية سامة لعلاج الكحة.

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النواب الأردني: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والسلام فى المنطقة

مجلس النواب الأردنى

أكد مجلس النواب الأردنى أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مفتاح الاستقرار والسلام فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد نيابى أردنى برئاسة النائب الثانى، رئيس مجلس النواب الدكتور تصار الحيصة.

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القبض على عامل أنهى حياة سيدة طعنا بالسكين فى أكتوبر

طعن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل قتل سيدة طعنا بالسكين أثناء سرقتها داخل شقتها بـ مدينة 6 أكتوبر.

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منة فضالي جعفر العمدة منظمة الصحة العالمية علاج الكحة الجيزة الاهلى مباراة الرجاء

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