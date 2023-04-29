السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب ضعف الدولار

الذهب
الذهب

ارتفعت  أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 1.990.06 دولار للأوقية، اليوم السبت؛ بسبب ضعف الدولار، ما دفع المستثمرين الإقبال على الأصول الآمنة. 

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع قدره 0.02 % إلى 1.999.40 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية.

وسجل الذهب الأمريكي ارتفاعا قدره 0.11% إلى 1.990.06 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.47%، ليصل إلى 1.088.05 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.71% إلى 1.503.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة بنسبة 0.48% إلى 25.330 دولار، وسجل النحاس ارتفاع بنسبة 0.40%، ليصل إلى 38995 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

 

الذهب
الذهب
أسعار الذهب عالمي ا المستثمرين الذهب النحاس روسيا البنك المركزي الأمريكي

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