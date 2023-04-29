السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس القبرصى: الطاقة فى شرق المتوسط ​​لن تكون قادرة على استبدال الغاز الروسى لأوروبا

كريستودوليديس
كريستودوليديس

صرح رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، بأن موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لن تكون قادرة على استبدال الغاز الروسي بالكامل في أوروبا، لكنها يمكن أن تغطي 15% من الاحتياجات.

 

وفقا لكريستودوليدس، يكمن أكبر ضعف في أوروبا في الوضع الحالي حول أوكرانيا، في اعتمادها في مجال الطاقة على الغاز الطبيعي الروسي.

 

وقال رئيس قبرص في منتدى دلفي الاقتصادي الذي يعقد في الفترة من 26 إلى 29 أبريل، تحت رعاية رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو: "بالطبع، لا يمكن لشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وحده أن يحل محل الغاز الطبيعي الروسي. لا توجد مثل هذه الكميات التي يمكن أن تحل تماما محل الغاز الطبيعي الروسي، لكن هناك بالتأكيد مثل هذه الكميات التي يمكن أن تخفف من اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا".

 

ووفقا لرئيس قبرص، استثمر الاتحاد الأوروبي بالفعل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

وقال كريستودوليدس: "نتوقع المزيد من الدعم الفني والمالي من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من استخدام إمكانات المنطقة، والتي وفقا للخبراء، ووفقا لأولئك الذين يعرفون أفضل منا، يمكن أن تغطي 15-16% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من موارد الطاقة خلال 25 سنة قادمة".

 

وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

 

وتفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في أوائل يوليو 2022، عندما حدثت الانقطاعات الأولى في إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشاكل في صيانة توربينات "السيل الشمالي" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. مؤكدا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

القبرصي الطاقة المتوسط شرق الغاز روسيا اوروبا

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-4-2023

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

جوتيريش يبحث مع أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 29 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%