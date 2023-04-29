المجلس التشريعى فى ولاية فلوريدا يسمح لـ"ديسانتيس" بالترشح للرئاسة

سمح المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا الأمريكي، لحاكم الولاية رون ديسانتيس، بأن يترشح للرئاسة الأمريكية أو منصب نائب الرئيس دون التخلي عن منصبه الحالي.

وكانت تشريعات الولاية تطالب أي شخص في منصب منتخب أن يتركه في حال ترشحه لمنصب أعلى.

وصادق مجلس النواب لولاية فلوريدا على التعديلات القانونية، يوم الجمعة، بـ 76 صوتا مقابل 34، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ المحلي عليها بـ 28 صوتا مقابل 12.

ويعفي التعديلات القانونية التي تم إقرارها حاكم الولاية من ضرورة ترك منصبه من أجل الترشح لمنصبي الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس.

ويعتقد أن رون ديسانتيس يعتبر أحد السياسيين الأوفر حظا ليكون مرشحا عن الحزب الجمهوري لخوض انتخابات عام 2024، إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يعلن ديسانتيس عن إطلاق حملته الانتخابية رسميا بعد، ولكن من المتوقع أن يقوم بذلك في مايو المقبل.وقع حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، على قانون لمكافحة جرائم الكراهية، الخميس، بعد خطاب في إسرائيل.

والقانون الذي سُمي بقانون "المضايقات العامة"، والذي أقره المجلس التشريعي للولاية، الأربعاء، يجعل مضايقة مجموعات الكراهية للأشخاص بسبب دينهم أو عرقهم جناية.

وسجلت فلوريدا رابع أكبر عدد من حوادث معاداة سامية في عام 2022، وفقا لرابطة مكافحة التشهير.

والتقى حاكم فلوريدا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، قبل اختتام جولته لإسرائيل.

وقال نتانياهو للصحافة بعد وقت قصير من الاجتماع: "إنه صديق لإسرائيل، تحدثنا عن إيران وتحدثنا عن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وفي خطابه، الخميس ، قال ديسانتيس إن فلوريدا قادت الطريق لمكافحة آفة معاداة السامية"، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأميركية.

وأضاف: "نحن نتعامل مع معاداة السامية بالطريقة التي نتعامل بها مع العنصرية". وتابع: "لذا إذا لم يكن من المناسب مهاجمة شخص ما على أساس عرقه، فلا ينبغي أيضًا أن يكون من المقبول الانخراط في سلوكيات معادية للسامية".