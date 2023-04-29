جمال الكشكى يكشف االمكسب الحقيقى المستهدف من أهمية الحوار الوطنى

أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المكسب الحقيقي المستهدف من أهمية الحوار الوطني، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق مبادرة الحوار الوطني، كانت مبادرة مهمة جداً لها أهدافها ولها رسائلها ودلالتها".

وأضاف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر قطعت شوط كبير جدًا في الانتصار والحرب ضد الإرهاب، كما تواصل إعادة البنية التحتية لدولة كانت وظلت لفترات طويلة هشة، وبالتالي كان هناك يد تبني ويد تحارب الإرهاب، لافتاً إلى أنه بعدما قطعت الدولة المصرية شوط كبير في هذين المسارين، وصلت إلى نقطة الحوار الوطني وإطلاق المبادرة.

وأوضح أن ذلك كانت لافتة مهمة تهدف إلى الآتي؛ تهدف لأن الجميع مدعو للمشاركة في صناعة قرار جديد يتعلق بالجمهورية الجديدة، مؤكدأ أن رأس الدولة المصرية يدعو المصريين والشارع السياسي والقوى السياسية، الأحزاب، النخب للحوار الوطني.

وأشار إلى أن خلال حفل الإفطار كان حاضر رموز من المعارضة متمثلة في حمدين صباحي، وغيره من رموز المعارضة في مصر، والرئيس سلم عليهم وهي الرسالة المهمة القوية المتمثلة في أن الجميع على طاولة الحوار الوطني.

ومجلس الأمناء كان إشارة واضحة على أن كل الأطياف على طاولة النقاش، وهي متفرقة من المعارضة والمؤيدين ومن أقصى اليمين وأقصى اليسار تجلس على طاولة واحدة وتناقش وتتبادل وجهات النظر وهذا هو المكسب حيث بناء أرضية صلبة فوية وطنية سياسية لكل أطياف المجتمع.