جمال الكشكى يوضح القضايا المطروحة داخل الحوار الوطنى

أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، العديد من القضايا المطروحة داخل الحوار الوطني وكيف يتم حلها بشكل سليم، قائلًا: "إن أولويات العمل الوطني والقضايا ذات الأولوية تتمثل في عدة محاور، وهي المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي".

وأضاف جمال الكشكي خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجلسات سيتم مناقشتها خلال ثلاثة أيام؛ الأحد، الثلاثاء، الخميس، لافتًا إلى أن يوم الأحد هو المحور السياسي، ويوم الثلاثاء المحور الاقتصادي، يوم الخميس المحور المجتمعي، لافتًا إلى أن هذا من كل أسبوع.

وأوضح أنه بداخل كل يوم، أربع جلسات، أي أن المجموع 12 جلسة ومتنوعة القضايا بحسب أولوياتها وحسب أهميتها، متابعًا: "لمناقشة قضايا مهمة، فإن المسألة ليست من باب الرفاهية، إنما تتم مناقشة القضايا وفي نفس الوقت تطرح الأسئلة على الطاولة، المتمثلة في هل هذه القضايا قابلة للتحقيق، هل تسمح بها ظروف الدولة، طبيعة الوضع الدستوري والقانوني الخاص بها، وبالتالي يتم مناقشة القضايا والبحث عن سبل تنفيذها على أرض الواقع، وفقًا للمتاح وللواقع".

وأشار إلى أنه سيتم على سبيل المثال في المحور السياسي، مناقشة ملف حقوق الإنسان، حرية العامة، الحبس الاحتياطي، النظام الانتخابي، وكل هذا يصب في مصلحة المواطن، كما سيتم في المحور الاقتصادي، مناقشة الأجور والتضخم والمعاشات، وهي من الملفات والموضوعات المهمة للمواطن.