السلطات الألمانية: نضمن تزويد البلاد بالكهرباء خلال موسم الشتاء القادم

أكدت السلطات الألمانية أنها ستضمن تزويد البلاد بالكهرباء خلال موسم الشتاء القادم، حيث نقلت صحيفة "فيلت" عن رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية، كلاوس مولر، قوله، إن "التزود بالكهرباء في الموسم القادم سيكون مضمونًا مثلما تعودنا عليه خلال السنوات الطويلة".

واعتبر مولر أن ما يشكل مشكلة بالنسبة لاستقرار أنظمة الطاقة هو الاستهلاك الكبير للطاقة والاستخدام المفرط للمصادر المتجددة لها في جنوب ألمانيا، مؤكدا على أهمية توسيع الشبكة.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت يوم 15 أبريل الجاري المحطات الذرية الثلاث المتبقية في البلاد، تنفيذًا للقرار الذي اتخذته حكومة أنجيلا ميركل في عام 2011 على خلفية كارثة فوكوشيما النووية في اليابان.

وتعتزم ألمانيا إقامة المزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والهيدروجين، في إطار مساعي الاستغناء عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية وتحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في العاصمة برلين، إن الحكومة ستطرح مناقصات لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز لإنتاج 25 جيجاوات كهرباء بهدف الانتهاء من بنائها بحلول 2030.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ألمانيا تكافح على جبهات عديدة من أجل تأمين إمدادات الطاقة النظيفة في المستقبل، حيث يحتاج أكبر اقتصاد في أوروبا إلى استبدال إمدادات الغاز الروسي مع التخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية بحلول منتصف أبريل المقبل.

كما تستهدف ألمانيا تقديم موعد وقف تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بنهاية العقد الحالي، للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2045.

وفي الشهر الماضي، قال جهاز تنظيم شبكات نقل الكهرباء في ألمانيا، إن البلاد تحتاج لإقامة المزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لزيادة إنتاج الكهرباء بما يتراوح بين 17 و21 جيجاوات. في الوقت نفسه، ستكون المحطات الجديدة قادرة على العمل بالهيدروجين عندما تتوافر التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه بالكميات الاقتصادية المطلوبة، حيث تستهدف ألمانيا إنتاج كل الكهرباء من الهيدروجين بحلول 2035.