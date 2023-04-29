السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الزراعة: مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل الأوضاع العالمية

قمح
قمح

أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل ملامح الموسم الجديد لحصاد القمح، قائلاً: "إن الدولة المصرية بدأت خطوات منذ عام 2014م، في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وزيادة المساحة المنزرعة، وخطوات أخرى بتعظيم إنتاجية الأرض". 

 

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه حدث زيادة في الإنتاجية الخاصة لتقاوي القمح بشكل كبير، حيث تضاعفت الإنتاجية لدينا، وهو ما جعلنا نصل إلى 70% من الأقماح المنزرعة في مصر، تكون معتمدة على تقاوي جديدة تعطي إنتاج أعلى.

 

وأوضح أن هناك اهتمام كبير من الفلاحين، والحرص على استخدام التقاوي الجديدة، وهو ما يجعلهم يحققون نسبة إنتاجية أعلى، ويعظمون من إنتاجهم بشكل أعلى، ويزود لهم في حجم الإنتاج، كما تتجمل الظروف الجوية والمناخية المختلفة التي بدأنا نراها نتيجة آثار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. 

 

وأشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت تطبيق يقدم للمزارعين الأسمدة، ويعمل حوكمة لتوفر الأسمدة منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى الفلاح، إلى جانب منظومة كارت الفلاح التي تستهدف وصول الدعم لمستحقيه، حتى نضمن جودة توفر مستلزمات الانتاج والأسمدة، إضافة إلى عمليات الإنتاج التي بدأنا نكثفها، سواء بالإرشاد التقليدي أو الإرشاد الإلكتروني.

وأكد  أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأوضاع العالمية.

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