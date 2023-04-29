السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

من معبر ارقين الحدودي البري بين مصر والسودان انتقل 16 ألف إنسان من جحيم الحرب إلى مصرنا الآمنة، الرقم ليس نهائي ولكنه قابل للزيادة الفترة المقبلة، وحينما أعلنت وزارة الخارجية المصرية هذا الرقم لم يندهش المصريون لضخامته خاصة وأننا مازلنا في بداية هذة الحرب المجنونة، وتكمن عادية هذا الرقم لأننا شهدنا في السنوات العشر الأخيرة موجات متلاحقة سواء من اليمن أو سوريا أو ليبيا.
نفتح حدودنا ونتلقف أهالينا من مختلف البلدان العربية بل والأفريقية بكل الود لهم مالنا وعليهم ما علينا، هذا هو المعدن المصري، وبالرغم من المحاولات الممنهجة التي يقوم بها الإخوانجية ومن على شاكلتهم بهدف تسميم الأجواء بين الشعب المصري والشعوب المجاورة إلا أن صوت العقل هو المنتصر دائما.
في بداية الحرب بالسودان انكسرت قلوبنا حزنا على جنودنا البواسل الذين تم احتجازهم في مطار مروي السوداني، وبرغم بؤس الموقف إلا أن ثقتنا في قيادتنا السياسية كانت على أعلى مستوى، وبالفعل ما هي إلا ساعات وكان أبنائنا الجنود في بيوتهم بمصر، وربما كانت الطائرة المصرية التي نقلتهم هي أول طائرة في العالم تدخل السودان بينما لعلعة الرصاص مسموعة في كل الشوارع السودانية.
لذلك يأتي رقم ال 16 ألف الذي ذكرته الخارجية المصرية رقما عاديا وطبيعيا وفي هذا السياق لا يمكن وصف تلك الملحمة الكبرى التي تتم يوميا لإجلاء الباحثين عن الأمان من خلال معبر أرقين البري إلا بوصف ملحمة الواجب المقدس نحو أهالينا في السودان.
المتابع لهذه الأزمة يعرف انه منذ اندلاع الأحداث في السودان وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنظيم عملية  الإجلاء سواء للمصريين او غير المصريين والابتعاد بمن يريد من جحيم نيران الموت إلى مظلة الأمان ، لذلك تضافرت كافة مؤسسات الدولة لتسهيل تنفيذ هذه المهمة التي نراها إنسانية في الأساس.
خلية الأزمة التي تشكلت فور وقوع الأحداث في السودان برغم اتساع دائرة المشاركين فيها إلا أن القلب الصلب لهذه الخلية نراه يوميا في أعمال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارتي الداخلية والخارجية، نعم الحمل ثقيل ولكن من يكون لهذا الحمل سوى مصر.
الثعالب الصغيرة بواقي إخوانجية السودان لا يسعدهم هذا التفاعل القوي الذي تمارسه مصر يوميا في الاتصال والتواصل والدعم اللوجستي لتخفيف آثار الحرب، لا يسعدهم الموقف العاقل والحكيم الذي اتخذته مصر ب تغليب فكرة الحوار عن فكرة الرصاص، لذلك نقرأ لهم ونحزن عليهم حيث هبطوا إلى مستنقع لا قرار له من الخسة والنذالة وضيق الأفق.
أحلامنا للسودان عريضة واملنا كبير بأن تحط الحرب أوزارها ليدخل السودانيون إلى معركتهم الأصلية وهي معركة البناء والتقدم، ولا شك أن مصر في معركة حلم البناء ستكون السند والعون القوي.

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