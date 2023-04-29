صياد يكشف كواليس تدريب منى زكى وأبطال "تحت الوصاية" على الصيد

كشف الصياد محمد الجندي، كواليس تدريب منى زكي وأبطال " تحت الوصاية " على الصيد، قائلًا: "إنهم لا يتعبونا في شيء، وكنا نقول لهم على المعلومة مرة واحدة ويستوعبوها".

وأضاف الصياد محمد الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "من أول طلعة عملنا الحاجة أمامهم مرة، وثاني مرة عملوا ما يجب فعله".

وتابع الصياد محمد الجندي: "مفيش حد غلبني في أبطال مسلسل "تحت الوصاية"، لكن الحاجة بتتعمل مرة واحدة".

وأشار الصياد محمد الجندي إلى أن أبطال مسلسل "تحت الوصايا" قدموا عملية الصيد بشكل طبيعي جدًا، حيث كان شغلهم واقعي جدًا، والأدوار نجحوا فيها بشكل كبير جدًا، معقبًا: "عندما شاهدت المسلسل بعد ذلك، حسيت إنهم صغيرين، وكل المشاكل التي نواجهها من أعطال، والصيانة، ومشاهد جر الشبك كلها مشاهد طبيعية".

وأكد أن مهنة الصيد، لا تناسب السيدات، وبها خطورات كبيرة ونوات، وبحر عالي، وكل شيء في معدات الصيد ثقيلة، وليست خفيفة.