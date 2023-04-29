بوتين: روسيا أحد المراكز الأصلية ذات السيادة فى العالم الواسع متعدد الأقطاب

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا ستمضى للأمام نحو أهدافها العليا المحددة، لافتًا إلى أن بلاده أحد المراكز الأصلية ذات السيادة في العالم الواسع متعدد الأقطاب.

وأوضح بوتين - في اجتماع مجلس مشرعى روسيا حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة - "أن قيم الخدمة المكرسة للناس، ولوطننا، تحدد قوة واستقرار سلطة الدولة، ونحن معا سنتغلب على جميع التحديات، وسنمضى بثبات وحزم للأمام، نحو الأهداف الكبيرة والعظيمة المخطط لها".



وأضاف الرئيس الروسي، أن البرلمانيين الروس الأوائل، اعتبروا أن من واجبهم العيش والعمل من أجل وطنهم، ودافعوا بحماس وإخلاص عن مصالح الناس، والاهتمام برفاهية الشعب، والسعي لإفادة وطنهم، لافتًا إلى أن هذه المثل الوطنية مهمة في جميع الأوقات، وخاصة بالنسبة لروسيا، بلد الحضارة، وأحد المراكز الأصلية ذات السيادة في العالم الواسع متعدد الأقطاب.