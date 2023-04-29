السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الجمعة، فى مُحافظتى بيت لحم والخليل، الواقعتين جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، إن عددًا من المواطنين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "تقوع" جنوب شرق المحافظة، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد الطفل مصطفى صباح (16 عاما).


وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.


وفي منطقة خلايل اللوز، بالمحافظة المذكورة، حاصرت قوات الاحتلال منزل الصحفي أسامة العيسة، قبل أن تداهمه وتعتقل نجلا له.


وفي محافظة الخليل، إلى الجنوب من بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة "الخليل".


وفي شمال "الخليل"، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم "العروب". وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب سكان المخيم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. 

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