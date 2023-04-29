السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تدين الضربات الصاروخية الروسية الجديدة على مدن أوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أدانت فرنسا بأشد العبارات الضربات الجديدة التى نفذتها روسيا الليلة الماضية على أوكرانيا خاصة فى مناطق "تشيركاسى" و"دنيبروبتروفسك" و"كييف".

ووفقًا لبيان للخارجية الفرنسية، نُشر الجمعة، استهدفت هذه الضربات مرة أخرى عمدا مبانى سكنية أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين، من بينهم أطفال، وخاصة فى مدينة "أومان" حيث تشير التقارير الأولية إلى وقوع خسائر فادحة.

وأكدت فرنسا أن هذا الاستهداف للبنية التحتية الأوكرانية والسكان المدنيين يؤكد رغبة روسيا الواضحة فى مواصلة تصعيد عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

وأشار البيان إلى ماذكرته وزيرة أوروبا والشئون الخارجية ، كاترين كولونا ، فى مرات عديدة، بأن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب.

وأكدت الخارجية أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، كما ستواصل دعمها العسكرى والمدنى لتعزيز صمود أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وقُتل 25 شخصًا على الأقل، صباح الجمعة، فى ضربات شنتها روسيا على مدن فى أوكرانيا، فيما تؤكد كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد واسع النطاق "شارفت على نهايتها".

واستهدفت صواريخ روسية، هى الأولى منذ مطلع مارس، مبانى سكنية عدة ما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل فى أومان (وسط) وشخصين فى دنيبرو (وسط شرق). 

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