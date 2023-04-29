السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: واشنطن تنشر أجهزة استشعار الإشعاع والانفجارات النووية فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أمريكية قيام واشنطن بتركيب أجهزة استشعار على أراضى أوكرانيا ويفترض أنها للكشف عن مستوى النشاط الإشعاعى وكذلك تحديد موقع وقوة الانفجار النووى.

وذكرت الصحيفة ذلك نقلا عن خبراء من الإدارة الوطنية للأمن النووى التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، وقال المختصون: "إذا حدثت كارثة نووية فى أوكرانيا، سواء كان ذلك انطلاق إشعاع من مفاعل نووى أو انفجارا لسلاح نووى.. سيتم تقديم تحليل العلماء بسرعة إلى الوكالات الحكومية الأمريكية ومراكز صنع القرار فى المنطقة من أجل اتخاذ قرارات عملية لحماية الصحة العامة".

وقالوا فى الإدارة الوطنية للأمن النووى إن العمل جار مع كييف لتركيب أجهزة استشعار وتدريب العمال وتعقّب البيانات وربما التحذير من مستويات خطيرة من الإشعاع، موضحين أنهم يقومون بتركيب أجهزة استشعار مماثلة "فى جميع أنحاء المنطقة".

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تعتقد أن تركيب شبكة من أجهزة الاستشعار سيساعد على تجنب الأخطاء فى تحديد الجهة المسئولة عن انفجار نووى محتمل فى عدد من الحالات.

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