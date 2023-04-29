منه فضالى تكشف عن أصعب مشاهدها فى "جعفر العمدة"

قالت الفنانة منه فضالي، إن كواليس العمل في مسلسل "جعفر العمدة" كانت شيقة بصورة كبيرة، خاصة وأن نجوم العمل أصدقاء على أرض الواقع.

"جعفر العمدة"

وأكدت الفنانة منه فضالي، خلال لقائها ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السباق الرمضاني الدرامي يكون ظالم للكثير من الأعمال، حيث يركز الجمهور على النجم المفضل له، وهذا التفضيل قد يكون ظالم لأعمال درامية على قدر كبير من الجودة الفنية من حيث الفكرة والأداء.

صعوبة المشاهد

وتابعت: "الفنان أحمد فهيم لازم ياخد أوسكار وأنا أول مرة اشتغل معاه، كمان عصام السقا كان مختلف جداً".

واستطردت: "كل المشاهد اللي صورتها بعد مشهد الإجهاض كانت صعبة جداً، لأن كانت بتجمع بين الكوميديا والدراما بصورة كبيرة، والنقلة دي خطيرة وصعبة جداً".