السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة تكشف تفاصيل الخدمات الطبية المقدمة لجميع القادمين من السودان

القادمين من السودان
القادمين من السودان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ بداية أزمة السودان، كان يوجد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد الصحي للتعامل مع الوضع الصحي الدقيق، سواء بالنسبة للأشقاء في السودان أو النازحين عبر المنافذ المختلفة للدخول إلى جمهورية مصر العربية، سواء كانت منافذ برية أو بحرية أو جوية. 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بناءً على ذلك، كان هناك رفع لدرجة الاستعداد في جميع المنافذ، سواء في المطارات أو المنافذ البرية مثل منفذ أرقين والذي يعتبر من أكثر المنافذ استقبالاً للنازحين سواء المصريين القادمين من السودان، أو رعايا الدول الصديقة، الذين ينتقلون من خلال هذه المعابر إلى مصر.

 

وأوضح أن هناك زيادة في عدد الطواقم الطبية، والعاملين في المنافذ وزيادة الامدادات من الأدوية والمستلزمات والفحص الطبي الشامل لكل القادمين من خلال عيادات الحجر الصحي، وزيادة أعداد العيادات المتنقلة من 5 إلى 10 عيادات، وتطعيمات شلل الأطفال وتطعيمات الحصبة الألماني، بهدف إحداث تأمين صحي للقادمين وكذلك للمحافظة على الوضع الصحي العام في محافظة جمهورية مصر العربية. 

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