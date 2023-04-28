متحدث الرئاسة يتفاعل مع مواطن: «المشروعات التنموية على امتداد محافظات الوطن»

رد المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على استفسار أحد المواطنين الذي علق على فيديو جولة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الموسعة بالقاهرة، التي قام بها اليوم، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في رده: “رجاء إلقاء نظرة على ما تم افتتاحه في الأقاليم والمدن والمحافظات خارج القاهرة خلال الشهور القليلة الماضية فقط (روابط الفيديوهات أدناه)، وكل حدث منها يتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على امتداد محافظات الوطن، من المنيا لسوهاج للمنوفية للسويس والاسكندرية وسيناء وكفر الشيخ والمنصورة وغيرها، هذا بالإضافة لعدد كبير من الاجتماعات المخصصة لمحافظات خلاف القاهرة، وجارٍ عمل المزيد. النظرة إذن تغيرت والاهتمام موزع على جميع أنحاء الجمهورية.. شكرًا جزيلًا وخالص التحيات”.