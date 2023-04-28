ضياء رشوان: هذه أسباب تأخير انطلاق الحوار الوطني

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام عن الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة: "كلمة لماذا تأخر الحوار الوطني؟ أصبحت متداولة من الراغبين في إنجاز الحوار الوطني لكي يسير نحو مستقبل الجمهورية الجديدة".

وأضاف: "كان لدينا في المناقشات فئات أخرى على المائدة، كان لدينا القوى النقابية المهنية أو العمالية، نقابات ضخمة تضم ملايين من المصريين، وهناك المجتمع المدني والذي يضم عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية والمدنية، وأيضًا قوى شبابية كثيرة موجودة ممثلة بعضها في البرلمان وبعضها ممثل في اتحادات وتحالفات".

وأشار إلى أنه ما جرى خلال العام الماضي أن مجلس الحوار الوطني دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية وغيرها أن تعقد جلساتها مع الناس في الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم وترى طلباتهم.

وتابع:" خلال العام الذي مضى تمت مئات من الوقائع والأحداث، ومئات من اللقاءات، ومئات من الاجتماعات والمشاورات والمباحثات، وحدث قطعا توافق هنا واختلاف هناك، وهذه من طبيعة الأشياء، ولكن لم يعكر طوال هذه الفترة أي نوع من التواصل على أي مستوى، والمستويات وصلت إلى أعلى ما يمكن أن نتخيله من كل الجهات ذات الصلة بالحوار الوطني".

وأكمل: "ولم يبخل طرف أو جهة بوقته أو مكانته أو موقفه عن المشاركة في حوار العام المنصرف، وكان الحديث صريحًا تماماً في كل هذه الجلسات واستفاض الجميع في إبداء ما لديهم من آراء في التعليق على ما يجري وجرى في مصر من تطورات وأحداث ولم يتهم أحد، لا في الجلسات أو ما بعدها أو في كواليس".