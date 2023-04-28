السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منة فضالي: أحمد فهيم لازم ياخد أوسكار على دور سيد في "جعفر العمدة"

منة فضالي
منة فضالي

قالت الفنانة منه فضالي، إن المخرج محمد سامي لم يكن قادر على شرح مشهد بسبب كثرة ما كنا نضحك.

وأضافت الفنانة منة فضالي خلال لقاءها عبر فضائية صدى البلد، أن كواليس مسلسل "جعفر العمدة" كانت حلوة جدًا، كنا أغلبنا أصحاب في بعضنا، ونعرف بعض كويس، وهذا كان واضح على الشاشة، متابعة: "خلصنا المسلسل بسلاسة جدًا".

وأوضحت أنها قدمت مسلسل العام قبل الماضي مع المخرج محمد سامي، وهو مسلسل "نسل الأغراب" كنت فيه ضيفة شرف، معقبة: "أوقات نعمل أعمال في رمضان وكانت تُظلم، أوقات بتكوني مع نجم معين في مسلسل ما، ومع نجم آخر في مسلسل آخر، والناس هتركز مع النجم اللي بيحبوه، فتلاقي المسلسل اتظلم، مثلما يوجد الكثير من المسلسلات التي ظُلمت وغير قادرين على مشاهدتها، ركزنا على ثلاث أو أربع مسلسلات وبس". 

وأوضحت أن الفنان أحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة لابد أن يأخذ أوسكار، معقبة: "أول مرة أشتغل معاه، مع إننا اشتغلنا مع بعض في نسل الأغراب، لكن أول مرة يكون بيننا شغل، وهو ممثل رهيب، وعصام السقا رهيب، والفنان أحمد كارم مختلف تماماً، ومنذر ريحانة كان مفاجئة".

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