منه فضالي تكشف أسرار مثيرة في كواليس مسلسل "جعفر العمدة"

كشفت الفنانة منه فضالي، تفاصيل كواليس علاقتها بالفنانة هالة صدقي، قائلة: "إن الفنانة هالة صدقي تعتبر مسلسل لوحدها".

وأضافت الفنانة منة فضالي خلال لقاءها عبر فضائية صدى البلد: "أول مرة أشتغل مع الأستاذة هالة صدقي، وهي صديقة عزيزة على قلبي وأحبها جدًا، بيننا كيميا وحب وأحترمها جدًا".

وتابعت: "الشغل بينا طالع لطيف، تحسي إنه طبيعي جدًا، وهي بتشدني كانت بتضربني بالشبشب وده مش موجود في الورق، كنت بقولها سيبيني عشان أقوم، وهي اندمجت في الضرب بعدها".

وأشارت إلى أن الفنان محمد رمضان دمه خفيف جدًا، معقبة: "قعدنا نضحك كتير أوي، كان عايز يضربني بالشلوت وأنا كل شوية أبعد، فهو تزحلق ووقع، لكن أنا خدت الشلوت واديته بالبوكس وكملنا المشهد".

وأشارت إلى أن الجمهور حب صراع الزوجات جدًا، وصانع لهم نوع من المرح في البيت، معقبة: "كان فيه ناس بتبعتلي رسائل وتقولي نفسنا نجرب اللي انتي عايشاه ده، واحدة قالتلي أنا عايزة صاحبتي تتجوز جوزي، قولتلها يا نهار أسود، إحنا بنهزر ومش بنشجع على دة".